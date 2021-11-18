Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче Суперлиги 2021/2022. Встреча в донской столице завершилась со счётом 28:23 в пользу хозяек площадки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе команды.

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«После проигрыша «Ладе» в прошлом матче у нас была запредельная мотивация. Команда отлично провела первый тайм: у «Лады» очень сильная задняя линия, и мы хорошо проявили себя, компактно взаимодействуя, дисциплинированно атаковали. Соперник продемонстрировал сегодня кое-что, к чему мы не были готовы. Первые десять минут второго тайма гости «убивали» нас. После этого команда собралась и показала неплохую игру в последние 15 минут. Но это все показывает лишь то, насколько «Лада» может быть опасной», — прокомментировал главный тренер ростовской команды Пер Юханссон.

Следующий матч ростовчанки проведут на домашней площадке. 20 ноября гандболистки сыграют с «Подравкой» (Хорватия) в матче восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов 2021/2022.