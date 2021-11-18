Москва, , 08:40 — REGNUM Российский МИД опубликовал переписку Сергея Лаврова с главами дипломатий Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы отвести от России необоснованные претензии, связанные с Украиной. Об этом заявил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.

Фёдор Лукьянов Kremlin.ru

По его словам, публикация дипломатической переписки — нетипичная практика. Это произошло на фоне большой волны упрёков в адрес России — страны, которая якобы «ничего не хочет и всё отвергает».

«Видимо, чтобы этого избежать, первоисточник публикуется. Не знаю, подействует ли это. Скорее всего, нет», — сказал Лукьянов РИА Новости.

Эксперт добавил, что желание российской стороны продемонстрировать реальное положение дел связано с кризисом дипломатических отношений. Проблема касается не каких-то стран, а всех — никто в принципе ничему не верит и ничему не доверяет, клубящаяся в публичном поле информация совершенно недостоверна.

Как сообщало ИА REGNUM, российский МИД заявил об искажении в СМИ подходов Москвы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате». Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, была опубликована переписка главы МИД РФ Сергея Лаврова с его немецким и французским коллегами.

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