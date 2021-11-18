Гвадалахара, Мексика, 18 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Испанская теннисистка, пятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA, который прошёл в Гвадалахаре (Мексика). Об этом 18 ноября сообщает ИА REGNUM.

Tatiana from Moscow Гарбинье Мугуруса

В финале Мугуруса одержала победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт. Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5.

28-летняя испанская теннисистка впервые выиграла Итоговый чемпионат WTA. Призовой фонд турнира составил $5 млн.