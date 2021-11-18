Ташкент, , 08:21 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне провел совещание, посвященное анализу проводимой работы и обсуждению новых проектов в химической промышленности.

Как сообщает пресс-служба, глава государства подчеркнул, что в отрасли есть незадействованные возможности для дальнейшего привлечения инвестиций и наращивания производства.

«Рассмотрены резервы для доведения в следующем году производства до 12 триллионов сумов (один доллар — 10 700 сумов), экспорта — до 380 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

В этой связи, поставлена задача снизить себестоимость продукции за счет цифровизации отрасли, сокращения операционных расходов и энергопотребления на предприятиях.