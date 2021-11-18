Самара, , 08:24 — REGNUM Новый зоопарк намерены создать в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Московский зоопарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Для строительства зоопарка площадью 18 га, который будет отвечать всем требованиям по содержанию животных, планируют привлечь частные инвестиции. Работы намерены производить в три этапа. При этом первый этап собираются начать в 2022 году.

«Уже в 2022 году на новой территории зоопарка будут размещены крупные хищники и приматы. У них будут новые, просторные вольеры, соответствующие текущим требованиям законодательства. Очень надеюсь, что в конце 2022 года новый зоопарк примет своих первых посетителей. Сейчас мы активно работаем над решением этой задачи», — приводит пресс-служба слова министра культуры Самарской области Татьяны Мрдуляш.

Отмечается, что просветительская и природоохранная миссия нового зоопарка призвана создать потенциал в формировании экокультуры и развития экотуризма Самарской области, а также станет важной составляющей в формировании бережного отношения к природе у детей.