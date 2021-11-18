Красноярск, , 08:19 — REGNUM Двое детей лежат в госпитале на Тельмана в Красноярске с тяжёлой формой коронавирусной инфекции. По словам главного внештатного детского инфекциониста Красноярского края Анжелики Белкиной, поражение лёгких у них больше 80%.

Медицинский кислород Александр Погожев © ИА REGNUM

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В интервью «7 каналу Красноярск» Белкина подчеркнула, что случаев заболевания среди детей меньше не становится. В ковид-госпитале на Тельмана занято 60 коек из 80. Большая часть пациентов — дети от 10 до 18 лет.

Также медики в текущем году столкнулись с пост-ковидным синдромом у детей.

«В этом году у нас прошло несколько детей с таким диагнозом. Они получали серьёзное лечение. Благополучно выписаны с выздоровлением», — отметила инфекционист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 17 ноября выявлено 143 453 носителя коронавируса.

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