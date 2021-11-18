Азов, Ростовская область, 18 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Ростовской области водитель сбил двух девочек в возрасте восьми и девяти лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП

Авария произошла днём 17 ноября на Кагальницком шоссе в Азове. Водитель автомобиля «Волга», предположительно, сбил детей, пересекавших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии девочки получили травмы и были доставлены в больницу.

По данному факту начата проверка.