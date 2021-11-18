Сеул, , 08:17 — REGNUM Экспорт автомобилей из Южной Кореи в октябре сократился на 18,1% в годовом исчислении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, южнокорейские автомобилестроительные компании поставили на мировой рынок в прошлом месяце 159 520 автомобилей на сумму $3,83 млрд. В стоимостном выражении экспорт сократился на 4,7%.

Известно, что показатель продолжает сокращаться на протяжении двух месяцев подряд. В сентябре экспорт автомобилей из страны упал на 20,7%.

Между тем производство автомобилей в Южной Корее сократилось на 21,6%, до 263 723 единиц, а продажи на внутреннем рынке — на 21,4%, до 125 296 единиц.

В октябре экспорт экологически чистых автомобилей из Южной Кореи вырос на 32,9%, до 38 538 единиц. В стоимостном выражении экспорт вырос на 41,8%, до $1,14 млрд.