Благовещенск, 18 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Потерявшим урожай аграриям Дальнего Востока выплатят 1,4 млрд рублей. Миллиард из этой суммы получат сельхозпроизводители Амурской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства региона. Соответствующее решение принято на заседании правительства РФ.

sebagee Сельское хозяйство

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«Мы уже оказывали поддержку жителям, которые потеряли свои дома и имущество. А также направили средства на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий, вызванных наводнениями и пожарами. Сегодня примем решения и о компенсации ущерба сельхозтоваропроизводителям», — отметил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Компании Приамурья получат львиную долю выделенной суммы потому, что именно в этом регионе был отмечен наибольший урон сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу, подчеркнул председатель правительства РФ.

Остальную часть выплаты разделят между Якутией, Еврейской автономией, Забайкальем и Хабаровским краем, где также наблюдалось подтопления территорий. Федеральный транш поддержит более 200 организаций агропромышленного комплекса и 3 тысячи местных жителей, имеющих личные подсобные хозяйства. Михаил Мишустин дал указание использовать федеральные деньги эффективно и строго по назначению.

Как сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводителям амурской области был нанесён паводком сильный урон, общие потери оцениваются в 935 млн рублей.