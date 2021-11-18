Курган, , 08:16 — REGNUM В Курган перевезут бывших воспитанников дома ребёнка, в Центр помощи детям № 1. Это бывший Курганский детский дом, сообщает пресс-служба главы региона.

Ребёнок Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США

Напомним, Курганский дом ребёнка, где проживали 32 малыша в возрасте до четырёх лет, расформировали в октябре 2021 года. Часть из детей попала в Кипельский детдом, другую часть отправили в Житниковский детдом. На месте дома ребёнка открыли ковидный госпиталь.

Как уверяли в октябре курганские власти, реорганизация дома ребёнка позволит создать для малышей более комфортные условия, им не придётся проходить адаптацию при переезде после четырёх лет, в детских домах созданы условия максимально приближённые к домашним, дети живут «семьями».

В итоге 14 ноября в социальных сетях было размещено видео с издевательствами старших подростков над двухлетним малышом в Кипельском детском доме. Возбуждены уголовные дела, уволен ряд сотрудников детдома. Зачинщик издевательств помещён в следственный изолятор.

Курганские власти отмечают, что в Центре помощи детям будут созданы специализированные группы для малышей и необходимые для их возраста условия.

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