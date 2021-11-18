Москва, 18 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 17 ноября завершились снижением. Баррель нефти Brent подешевел на 2,60%, до $80,18. Рост котировок сдерживается всплеском заболеваемости коронавирусом, а также ростом запасов нефти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Lekkiesmedia.com Добыча нефти

Согласно представленным данным минэнерго США, запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 2,1 млн баррелей, до 433 млн баррелей (прогноз был +1,2 млн баррелей).

Запасы бензина в США снизились на 0,7 млн баррелей, до 212 млн (прогноз был 0,6 млн баррелей). Запасы дистиллятов сократились на 0,8 млн баррелей, до 123,7 млн баррелей (прогноз — 1,2 млн баррелей).

Добыча в стране за отчетный период уменьшилась на 100 тыс. баррелей в сутки — до 11,4 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 18 ноября, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent опустилась ниже $80 за баррель. Доллар дешевеет ко всем валютам.

У покупателей появилась возможность вернуться к уровню $80,85 за баррель. Если день закроется ниже $80, то продавцы возьмут курс к уровню $78 за баррель.

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