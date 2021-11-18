Лондон, 18 ноября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Великобритания и Украина подписали договор о военной поддержке Киева на фоне роста напряженности в отношениях с Москвой. Об этом 17 ноября написала британская газета The Telegraph.

Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

В рамках договора Великобритания предоставит Украине кредит, а та закупит партию кораблей и ракет для них.

Поставка будет включать два противоминных судна, подобных HMS Brocklesby, кроме того, стороны запустят в производство восемь ракетных кораблей. Британская сторона также намерена провести модернизацию систем вооружения на уже входящих в ВМС Украины кораблях.

Ранее об этой поставке сообщал украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, Киев получит от британской стороны «современные корабли с современным оружием, соответствующим всем стандартам НАТО».

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