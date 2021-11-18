Казань, 18 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Казани сотрудники полиции после массового отравления студентов метанолом установили не только продавцов несертифицированного алкоголя, но и всю цепочку сбытчиков. Продажей «паленой» алкогольной продукции занимались четыре казанца. Мужчины задержаны, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Нет алкоголю!

Всего с начала года проведено 17 тыс. проверок объектов алкогольного рынка, свыше 183 тыс. единиц автотранспорта, изъято из нелегального оборота около 197 тыс. литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Стражами порядка выявлено 92 преступления.

ИА REGNUM напоминает, в ночь с 15 на 16 ноября 18 молодых людей отмечали день рождения одного из них в коттедже в поселке Салмачи города Казани. 16 ноября за медицинской помощью обратились 13 пострадавших. Позже почувствовали себя плохо еще два человека. Одна из членов компании госпитализирована в Башкирии, другая девушка — в Москве, 13 человек находятся в больнице Казани. Следствием установлено, что пострадавшие перепутали спиртосодержащую жидкость с незамерзающей автомобильной жидкостью.

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