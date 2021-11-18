Москва, 18 ноября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства России совместно с Минпромторгом работает над возможностью расширения закупки картофеля у поставщиков из стран СНГ на фоне роста цен на этот вид сельхозпродукции у российских производителей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо замглавы Минсельхоза Оксаны Лут в правительство.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картофель

По данным министерства, в конце октября оптовая цена картофеля достигла 23 рублей за килограмм, что на 71,4% выше цен аналогичного периода 2020 года. В Минсельхозе отметили, что эта тенденция характерна и для моркови, цена которой выросла на 44%, а также капусты (+70%).

Как следует из письма, оба министерства работают над формированием отношений с поставщиками из стран СНГ, в процесс также включены торговые сети.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, фрукты и овощи, яйца и мясо кур наиболее существенно подорожали среди продуктов питания в России в октябре.

Согласно данным ведомства, за минувший месяц цены на огурцы выросли на 48,7%, помидоры — на 43,8%, картофель — на 15,5%, апельсины — на 10,7%, бананы — на 5,8%. Куриные яйца стали дороже на 12,7%, мясо кур — на 5,5%.

Читайте также: Минсельхозу РФ советуют заботиться не только о ценах «борщевого набора»