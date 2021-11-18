Шебалинский район, Алтай, , 08:12 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Лидером по приросту стал Шебалинский район, где выявлено 11 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Усть-Коксинского, Чемальского и других районов. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в регионе достигло 23 907.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 33, за весь период — 21 216. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1349, за весь период — 321 863», — добавили в оперштабе.