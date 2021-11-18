Кишинёв, , 08:11 — REGNUM В Молдавии в течение суток 17 ноября выявили 891 случай заражения коронавирусом в ходе 6959 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Permkrai.ru

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 355 646 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 336 459 человек, в том числе 1375 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2243 пациента с COVID-19, из которых 278 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 8660 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 59 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 977 заражения коронавирусом в результате проведения 7479 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1462 человека, умерли 53 пациента с COVID-19.