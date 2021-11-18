Токио, 18 ноября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Супруг бывшей японской принцессы МакоКэй Комуро погасил долг, из-за которого свадьба, намеченная на ноябрь 2018 года, состоялась только в октябре 2021 года. Об этом 18 ноября сообщает агентство Kyodo.

Monadaisuki Принцесса Мако

В 2018 году молодожёнам помешал вступить в брак финансовый скандал, вспыхнувший в связи с конфликтом матери жениха со своим бывшим другом. Он потребовал вернуть долг в размере четыре млн иен (около $35 тыс.), внесённых, в частности, на оплату учёбы Комуро.

Ранее Комуро договорился с бывшим другом матери сделать выплату, сумма которой не разглашается, в обмен на прекращение дальнейшего судебного разбирательства, препятствующего свадьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая японская принцесса Мако, которая лишилась титула и после свадьбы стала обычной гражданкой, покинула родину и вместе с супругом вылетела в США.