Варшава, , 08:10 — REGNUM В случае, если Россия «разделит» газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») на две части, это будет способствовать его скорейшей сертификации. Об этом 18 ноября заявил сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась в беседе с изданием Defence 24.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

По словам аналитика, «слабость» обновленной Газовой директивы Европейского союза заключается в том, что она распространяется только на территориальные воды страны-члена ЕС, где трубопровод заканчивается и в случае с «СП-2» это Германия.

«Податель заявки намекает, что газопровод следует «разделить» на две части: ту, на которую распространяется европейское право (около 5%) и ту, на которую оно не распространяется (оставшиеся 95%)», — указал Кардась.

Также он отметил, что в таком случае, как считает аналитик, одобрение Еврокомиссии и Германии позволит российской компании «Газпром» вести эксплуатацию газопровода на более выгодных условиях.

«Большая часть «Северного потока — 2» окажется выведена из-под действия европейского законодательства. Отпадет необходимость учета норм, которые требуют, например, предоставить доступ третьим сторонам», — добавил Кардась.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сертификация «Северного потока — 2» приостановлена немецким регулятором не по политическим мотивам.