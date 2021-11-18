Ташкент, , 08:08 — REGNUM В Узбекистане за последние пять лет в химической отрасли реализовано 16 инвестиционных проектов на сумму 2,1 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«В результате создано 3 тысячи новых рабочих мест», — сообщает пресс-служба.

Пресс-служба подчеркивает, что за указанный период химическое производство увеличилось в 1,5 раза, объем экспорта увеличился со 190 миллионов долларов до 310 миллионов долларов.

«Ожидается, что к концу года совокупная чистая прибыль предприятий вырастет более чем в 8 раз и превысит 1 триллион сумов (один доллар-10 700 сумов», — говорится в сообщении.

Подчеркивается важность того, что «в отрасль приходит частный сектор, при его участии запущено восемь проектов на сумму 45 миллионов долларов».