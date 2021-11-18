Москва, 18 ноября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Торги по рублю 17 ноября открылись ростом. Он торговался в плюсе до закрытия вечерней сессии, проигнорировав снижение нефтяных котировок. Баррель Brent по итогам дня подешевел на 2,60%, до $80,18, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,86%, до 72,50 руб., евро/рубль — на 1,03%, до 81,86 руб., фунт/рубль — на 0,38%, до 97,84 руб.

Участники рынка позитивно оценили переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС.

Дополнительную поддержку рубль получил от ослабления американского доллара на Форекс, налогового периода в РФ, а также информации о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Сегодня, 18 ноября, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent опустилась ниже $80 за баррель.

Продавцы взяли курс к уровню $78. В ближайшие дни пара доллар/рубль сохранит движение в ценовом диапазоне 71,50−72,50 руб./доллар.

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