Уфа, , 08:10 — REGNUM Житель Башкирии спас провалившуюся под лед девочку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Лед Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спасатели получили информацию о том, что в Уфе в парке им. И. Якутова девочка прогуливалась по замерзшему озеру Солдатское в 20 метрах от берега и в какой-то момент она ушла под лёд.

Ребенка 2014 года рождения спас местный житель 1980 года рождения. По его словам, после того, как он увидел, что девочка провалилась в холодную воду, он сразу же побежал её спасать и провалился сам. При этом мужчина смог доплыть до ребенка и вытащить его на берег.

Отмечается, что девочка гуляла в парке без присмотра родителей. Пострадавшую осмотрели врачи.

«Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан будет рассмотрен вопрос о награждении мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы.