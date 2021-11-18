Варшава, 18 ноября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Газпопровод «Северный поток — 2» может быть сертифицирован в Германии, если Россия «разделит» газопровод на две части, заявил сотрудник польского Центра восточных исследований Шимон Кардась 17 ноября в интервью изданию Defence24.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

По его словам, такой шаг стал возможным из-за «бреши» в обновленной Газовой директиве ЕС, действие которой распространяется только на территориальные воды государства-члена содружества, в котором заканчивается трубопровод. Кардась отмечает, что «Северный поток — 2» стоит «разделить» на немецкую часть и российский сегмент, на который не будет влиять европейское законодательство.

При этом, как подчеркивает эксперт, 5% объекта будет контролировать Германия, а 95% — Россия, из-за чего отпадет необходимость предоставлять третьим сторонам доступ к трубопроводу, а российская компания «Газпром» вместе со своими партнерами сможет эксплуатировать его на более выгодных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал власти Польши обратиться в Европейский суд, чтобы не допустить создания немецкой дочерней организации Nord Stream 2, из-за которой «Северный поток — 2» может начать работу в Германии.