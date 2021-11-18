Екатеринбург, 18 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. У свердловчанина изъяли люксовый автомобиль. Причиной послужили долги в размере 91 тысячи рублей, сообщили в ГУ ФССП по Свердловской области.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Проверка должников.

В отношении должника возбуждено 98 исполнительных производств на сумму более 90 тысяч рублей. Мужчина оказался ярым нарушителем ПДД. Автомобиль должник скрывал. Погашать задолженности гражданин не торопился.

Судебным приставам удалось изъять у должника автомобиль Мерседес S350. Авто передано представителю взыскателя. Теперь транспортное средство продадут на публичных торгах. Деньги вернут банку.