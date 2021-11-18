Пермь, , 08:01 — REGNUM В Пермском крае по факту халатности сотрудников полиции возбудили уголовное дело. Следствие считает, что правоохранители не приняли мер к своевременному реагированию на сообщение о преступлении на территории домовладения, расположенного в деревне Волчата Карагайского муниципального округа, в результате чего было допущено убийство. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело

По данным следствия, вечером 17 июня 2021 года между двумя жителями деревни возник конфликт. Мотивом ссоры стала ревность. Супруга одного из участников конфликта позвонила в полицию и заявила о происшествии и противоправных действиях со стороны одного из мужчин. Гражданин избил оппонента руками и ногами, а затем нанес удары кувалдой. Впоследствии злоумышленник разлил легковоспламеняющиеся жидкости и поджег их. Веранда дома, где на полу лежал избитый мужчина, вспыхнула мгновенно. Житель деревни скончался от острого отравления угарным газом.

Расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Карагайского муниципального округа, обвиняемого в убийстве завершилось Материалы направлены в суд.