Петропавловск-Камчатский, 18 ноября 2021, 08:00 — REGNUM Руководство природного парка «Вулканы Камчатки» просит туристов не ездить по некоторым маршрутам в межсезонье. По некоторым направлениям ограничения продлятся до конца декабря, по другим — до летнего сезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства края.
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По её словам, объезжающие опасные участки автомобили нарушают почвенный покров. Работы по его восстановлению займут много времени и могут не увенчаться успехом. Татьяна Ногтикова призвала туристов к сознательности и подчеркнула, что передвижение по особо охраняемой природной территории допустимо только по установленным маршрутам, которые учитывают состояние экосистемы и безопасность посетителей.
Как сообщало ИА REGNUM, Камчатском крае будут реализованы дополнительные меры поддержки туристической отрасли. В 2022 году туркомпании региона смогут получить больше грантов и субсидий.