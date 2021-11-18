Петропавловск-Камчатский, 18 ноября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Руководство природного парка «Вулканы Камчатки» просит туристов не ездить по некоторым маршрутам в межсезонье. По некоторым направлениям ограничения продлятся до конца декабря, по другим — до летнего сезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства края.

Олег Кугаев Камчатка

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«Маршруты ограниченны к посещению в период межсезонья, когда природа особенно уязвима, а погодные условия не устойчивы. В зимний сезон проезд для автомобилей по ряду маршрутов закрыт во избежание разрушения снегоходной шахмы и предупреждения риска чрезвычайных ситуаций», — пояснила специалист по связям с общественностью природного парка Вулканы Камчатки Татьяна Ногтикова.

По её словам, объезжающие опасные участки автомобили нарушают почвенный покров. Работы по его восстановлению займут много времени и могут не увенчаться успехом. Татьяна Ногтикова призвала туристов к сознательности и подчеркнула, что передвижение по особо охраняемой природной территории допустимо только по установленным маршрутам, которые учитывают состояние экосистемы и безопасность посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатском крае будут реализованы дополнительные меры поддержки туристической отрасли. В 2022 году туркомпании региона смогут получить больше грантов и субсидий.