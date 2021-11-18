Чебоксары, 18 ноября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Чувашии депутаты поддержали законодательную инициативу прокуратуры и ввели ответственность за купание в запрещённых местах. Соответствующее решение принято на заседании республиканского Госсовета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Прокурор Чувашии Андрей Фомин

Прокурор Чувашии Андрей Фомин, выступая на сессии, пояснил, что законодательная инициатива подготовлена после анализа происшествий на воде в 2021 году, констатировав, что ситуация существенно ухудшилась. По данным на 18 августа 2021 года, на воде зарегистрировано 34 происшествия, 33 человека утонули, в том числе четверо детей. Для сравнения, за аналогичный прошлогодний период утонули 23 жителя, из них два ребёнка.

«Основной причиной гибели является купание в необорудованных местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения», — делают вывод в надзорном ведомстве.

Законопроектом предусмотрена административная ответственность за купание в местах, где выставлены щиты с запрещающими знаками и надписями, а также за заплыв за буйки. За нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере 1 тыс. рублей.

Законодательная инициатива прокуратуры поддержана на сессии Госсовета Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня 2021 года трагедия произошла на Центральном пляже в Чебоксарах. Правоохранители отмечали, что 12-летняя девочка пропала из виду, заплыв за буйки. Её тело нашли через час после происшествия.

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