За заплыв за буйки будут штрафовать в Чувашии
Чебоксары, 18 ноября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Чувашии депутаты поддержали законодательную инициативу прокуратуры и ввели ответственность за купание в запрещённых местах. Соответствующее решение принято на заседании республиканского Госсовета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Прокурор Чувашии Андрей Фомин, выступая на сессии, пояснил, что законодательная инициатива подготовлена после анализа происшествий на воде в 2021 году, констатировав, что ситуация существенно ухудшилась. По данным на 18 августа 2021 года, на воде зарегистрировано 34 происшествия, 33 человека утонули, в том числе четверо детей. Для сравнения, за аналогичный прошлогодний период утонули 23 жителя, из них два ребёнка.
Законопроектом предусмотрена административная ответственность за купание в местах, где выставлены щиты с запрещающими знаками и надписями, а также за заплыв за буйки. За нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере 1 тыс. рублей.
Законодательная инициатива прокуратуры поддержана на сессии Госсовета Чувашии.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня 2021 года трагедия произошла на Центральном пляже в Чебоксарах. Правоохранители отмечали, что 12-летняя девочка пропала из виду, заплыв за буйки. Её тело нашли через час после происшествия.
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