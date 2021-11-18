Тбилиси, , 07:58 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не является обычным заключенным в тюрьме, так как за его содержанием следит международное сообщество. Об этом в ходе пресс-конференции заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Михаил Саакашвили скандалит с тюремщиками Facebook.com/moc.gov.ge

«Перед законом все едины, однако, при исполнении наказания, находящийся в тюрьме экс-президенте не является и не может быть рядовым заключенным», — сказала Зурабишвили.

Она заявила, что необходимо уважать Саакашвили, несмотря на его поведение. Президент выступила против публикации видеоматериалов, где бывший грузинский лидер показан в неприглядном виде.

Зурабишвили отметила, что издевательство над заключенными практиковалось во время режима Саакашвили, но недопустимо обращаться с заключёнными, как это происходило тогда.

«Нельзя, чтобы нынешняя власть в чём-то было похожа на предыдущие. Поэтому равнодушие, насмешка, глумление, оскорбление являются неприемлемыми не только для меня. Я убеждена, что и для всего общества», — сказала президент.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники ежедневно проводят акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги. Также были опубликованы видео, как он ест и как оскорбляет охранников тюрьмы.

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