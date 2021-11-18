Томск, , 07:55 — REGNUM Сотрудники полиции смогли найти заблудившегося в тайге Томской области 50-летнего вахтовика, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Тайга alektra

Сообщается, что 14 ноября в полицию поступило обращение, что 10 ноября один из вахтовиков ушел на охоту и не вернулся. Началась поисковая операция. Полицейские пошли по направлению, указанному коллегами пропавшего, им удалось обнаружить примерный маршрут, по которому ушел мужчина.

«Спустя несколько часов полицейским удалось установить местонахождение пропавшего в 7 километрах от вахтового посёлка. Мужчина прятался от ветра возле лежащего на земле дерева и грелся у костра», — отметили в ведомстве.

При обнаружении мужчина объяснил, что заблудился и подвернул ногу. В течение пяти дней он ждал помощи и питался ягодами, найденными неподалеку. Ему оказались медицинскую помощь, а также накормили.