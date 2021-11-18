Ачинск, Красноярский край, , 07:50 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла и ветеран труда из города Ачинска Красноярского края Валентина Петровна Сенова отметила 100-летний юбилей. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в правительстве региона, ссылаясь на администрацию города.

Букет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Валентину Петровну поздравили представители городской власти. Ей вручили памятные подарки и поздравительные телеграммы, в том числе от президента РФ Владимира Путина.

По слова именинницы, она регулярно делает утреннюю зарядку и устраивает себе тренировки для памяти.

«Моё утро не проходит без гимнастики. Днём тоже не сижу на месте, делаю домашние дела, хоть и внуки, конечно, во всём помогают. Сейчас часто устраиваю себе небольшие тренировки для памяти: например, перемножаю трёхзначные числа», — рассказала Валентина Петровна.

Справка: Валентина Сенова родилась 17 ноября 1921 года в Туле. Во время войны работала на Тульском оружейном заводе, ухаживала за ранеными в госпитале. В Сибирь переехала в 1948 году. В Ачинске Валентина Петровна работала заведующей столовой педагогического училища. Её общий трудовой стаж — 60 лет.

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