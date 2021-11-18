Нью-Дели, , 07:45 — REGNUM На севере Индии, в округе Кулгам союзной территории Джамму и Кашмир, силы безопасности ликвидировали пятерых боевиков пропакистанских террористических группировок. Об этом 18 ноября сообщает газета Payoneer.

Карта спорных территорий. Штаты Джамму и Кашмир Phizzy

По её данным, в числе застреленных в ходе антитеррористических операций оказался полевой командир террористической группировки «Фронт сопротивления» (TRF) Афак Сикандер.

Напомним, что конфликт в Кашмире был порождён разделением получившей независимость Британской Индии по религиозному признаку на Индию и Пакистан в 1947 году.

Как сообщало ИА REGNUM, во время столкновения с группой боевиков, проникших на индийскую союзную территорию Джамму и Кашмир с подконтрольной Пакистану стороны, получил ранение один военнослужащий армии Индии.

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