Нью-Дели, 18 ноября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. На севере Индии, в округе Кулгам союзной территории Джамму и Кашмир, силы безопасности ликвидировали пятерых боевиков пропакистанских террористических группировок. Об этом 18 ноября сообщает газета Payoneer.

Phizzy Карта спорных территорий. Штаты Джамму и Кашмир

По её данным, в числе застреленных в ходе антитеррористических операций оказался полевой командир террористической группировки «Фронт сопротивления» (TRF) Афак Сикандер.

Напомним, что конфликт в Кашмире был порождён разделением получившей независимость Британской Индии по религиозному признаку на Индию и Пакистан в 1947 году.

Как сообщало ИА REGNUM, во время столкновения с группой боевиков, проникших на индийскую союзную территорию Джамму и Кашмир с подконтрольной Пакистану стороны, получил ранение один военнослужащий армии Индии.