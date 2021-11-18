Челябинск, , 07:41 — REGNUM В Челябинской области аудиторы начинают проверять «Региональный центр оценки качества и информатизации образования». Об этом 18 ноября сообщает Контрольно-счётная палата региона.

Проверка

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Кроме того, проверка коснётся и областного минобразования. Это связано с тем, что оно является учредителем данной структуры.

В ходе проверки предстоит проанализировать достижения показателей государственного задания, финансово-хозяйственную деятельность учреждения, проверить результативность использования средств, выданных в виде целевых субсидий, и т.д.