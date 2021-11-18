Чебоксары, , 07:40 — REGNUM В Чувашии вынесено судебное решение по делу об убийстве в новогоднюю ночь и расчленению трупа. Виновным признан знакомый погибшего, с которым они распивали спиртные напитки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры и следственном управлении СКР.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 38-летний житель посёлка Кугеси Чебоксарского района. Правоохранители установили, что 31 декабря 2020 года в ходе распития в общежитии спиртных напитков мужчины поссорились, и обвиняемый избил хозяина комнаты. Травмы оказались смертельными, мужчина скончался на месте происшествия.

Следствие выяснило, что фигурант уголовного дела расчленил тело, упаковав части в мешки и выбросил в овраг.

Злоумышленник арестован. В надзорном ведомстве отмечают, что в ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину в преступлении.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Приговором суда жителю посёлка Кугеси назначено 11 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года 65-летний житель Канашского района Чувашии признан виновным в убийстве и расчленении тела односельчанки. Женщина скончалась от удара топором, убийца получил девять лет.

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