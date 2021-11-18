Владивосток, 18 ноября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате опрокидывания фуры на припаркованные автомобили во Владивостоке. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, 34-летний водитель фуры Freightliner не обеспечил при повороте надлежащий контроль за движением грузового транспортного средства. В результате ошибки водителя произошло опрокидывание фуры на припаркованные автомобили.

Согласно уточнённым данным, повреждения получили шесть автомобилей, пострадали два человека, в том числе сам водитель фуры, который получил травму головы. Пострадавшие доставлены в медучреждение. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об опрокидывании фуры во Владивостоке.