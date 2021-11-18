Оренбург, , 07:38 — REGNUM В Оренбурге на должность главы города претендуют 16 человек. Такие данные по состоянию на утро 18 ноября опубликованы на портале orenburg.ru.

Кресло чиновника Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщают СМИ, и.о. главы города Сергей Салмин планирует подать документы в конкурсную комиссию в последний возможный для этой процедуры день, то есть 18 ноября.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы Оренбурга перенесли с 19 ноября на 20 декабря 2021 года, сроки подачи документов кандидатов также продлили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост мэра стал вакантным после досрочного сложения полномочий главы города Владимиром Ильиных. В конце сентября 2021 года он подал в отставку, а в начале октября горсовет ее принял. Экс-мэр стал депутатом Госдумы.

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