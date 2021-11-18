Оренбург, 18 ноября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Оренбурге на должность главы города претендуют 16 человек. Такие данные по состоянию на утро 18 ноября опубликованы на портале orenburg.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Кресло чиновника

Как сообщают СМИ, и.о. главы города Сергей Салмин планирует подать документы в конкурсную комиссию в последний возможный для этой процедуры день, то есть 18 ноября.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы Оренбурга перенесли с 19 ноября на 20 декабря 2021 года, сроки подачи документов кандидатов также продлили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост мэра стал вакантным после досрочного сложения полномочий главы города Владимиром Ильиных. В конце сентября 2021 года он подал в отставку, а в начале октября горсовет ее принял. Экс-мэр стал депутатом Госдумы.