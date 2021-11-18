Москва, , 07:37 — REGNUM Накопленные инвестиции России в страны СНГ и Грузию по итогам 2020 года составляют почти $37 млрд (2,6 трлн рублей), говорится в экономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР). Об этом 18 ноября сообщает РБК.

СНГ и Россия Mil.ru

В банке изучили движение капиталовложений на постсоветском пространстве (кроме стран Прибалтики), пересчитав его с учётом методологии страны — конечного инвестора. Например, объём инвестиций от конкретной страны мог включать перевод денег из офшоров. Выяснилось, что показатель в $37 млрд почти втрое превышает официальные $12,9 млрд, о которых говорит статистика Банка России.

Кроме того, экономисты определили, что единственным нетто-экспортером взаимных прямых иностранных инвестиций стала Россия, то есть она вкладывает в другие страны больше, чем получает от них.

С 2016 по 2020 год больше всего Россия нарастила объём инвестиций в Узбекистан — в 2,1 раза. Вторым по популярности стал Казахстан — на долю этой страны от накопленного итога приходилось 30% всех вложений.

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