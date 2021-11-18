Берлин, 18 ноября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В общей сложности 52 826 случаев заражения коронавирусом было выявлено за последние сутки в Германии, что является рекордным значением за весь период наблюдений за пандемией. Об этом 18 ноября сообщает немецкий Институт Роберта Коха.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Предыдущее рекордное значение новых носителей SARS-CoV-2 в ФРГ было зафиксировано 17 ноября — 52 826 фактов инфицирования. Всего в стране с начала распространения коронавируса было зарегистрировано 5 195 321 подобных случаев заражения, а также 98 538 летальных исходов при COVID-19.

За 24 часа в Германии от осложнений при коронавирусной инфекции умерли по меньшей мере 264 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Ангела Меркель заявила, что пандемия закончится не скоро и мир должен научиться быстро принимать превентивные меры для борьбы с распространением COVID-19.