Благовещенск, , 07:35 — REGNUM Трое экс-работников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Амурской области, подозреваемые в выдаче разрешения нелегальному казино продолжить работу, останутся под стражей до 20 января 2022 года. Их двоим сообщникам на этот же срок продлён домашний арест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Арест Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Изначально определённые сроки меры пресечения инстанция сочла недостаточными для проведения следственных действий.

«Все фигуранты дела обвиняются в совершении особо тяжкого преступления против государственной власти и интересов государственной службы, в совершении преступления средней тяжести против государственной власти и интересов государственной службы, а также в совершении тяжкого преступления против собственности. Данные обстоятельства дают суду достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от органов предварительного следствия, в силу занимаемого ими ранее служебного положения могут оказать воздействие на свидетелей, уничтожить иную информацию как лично, так и с помощью лиц из числа своего окружения, чем воспрепятствуют производству по уголовному делу», — отметили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-сотрудников ОБЭП МВД региона подозревают в получении взятки от владельцев нелегального казино, деятельность которого полицейские обещали скрыть. Полицейские также похитили из казино имущество, продукты и алкоголь стоимостью около 12 тыс. рублей.