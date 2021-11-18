Челябинск, 18 ноября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Житель Миасса Челябинской области перевёл мошеннику деньги и не получил обещанного товара. Об этом сообщает региональный главк МВД.

wilkernet Деньги

Пострадавшим оказался гражданин 1990 года рождения. Он отдал неизвестному 29 тыс. рублей за двигатель на автомобиль. Объявление о продаже этого товара гражданин увидел в интернете.

По подозрению в совершении преступления силовики задержали жителя Варненского района, родившегося в 1991 году. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.