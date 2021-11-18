Сеул, , 07:30 — REGNUM Вступительные экзамены в высшие учебные заведения стартовали в Южной Корее несмотря на рекордный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Рёнхап.

Южная Корея

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По его данным, около 500 тыс. старшеклассников начали сдавать вступительные экзамены в колледж. Этот экзамен проводится на 1251 площадке по всей стране. Отмечается, что это уже второй раз, когда ученики сдают экзамены во время пандемии.

В 2020 году властям пришлось переносить вступительные экзамены на более поздний срок из-за COVID-19. В 2021 году министерство образования республики приняло решение не откладывать проведение тестов и проводить учебный год согласно плану.

Тем не менее учащимся необходимо носить медицинские маски во время экзамена. Тех, у кого наблюдаются симптомы ОРВИ, до сдачи не допускают. Также у всех выпускников перед сдачей экзамена замеряют температуру тела, чтобы не допустить распространения инфекции.