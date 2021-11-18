Пекин, , 07:27 — REGNUM Правительство Специального административного района (САР) Гонконг в Китае решительно осудило и выступило против различных необоснованных утверждений, содержащихся в докладе Комиссии по обзору экономики и безопасности между Соединенными Штатами и Китаем (USCC), передает 18 ноября агентство Синьхуа.

Гонконг

«Правительство САР вновь призывает Соединенные Штаты уважать международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения. Любые попытки вмешиваться во внутренние дела Китая через Гонконг не увенчаются успехом, и мы будем продолжать решительно выполнять свои обязанности по обеспечению национальной безопасности», — заявил представитель правительства САР в пресс-релизе.

Утверждается, что в отчете USCC за 2021 год комиссия выдвинула необоснованные обвинения касательно Гонконга, начиная от закона о национальной безопасности в Гонконге и заканчивая деловой средой финансового центра.