Пекин, 18 ноября 2021, 07:27 — REGNUM Правительство Специального административного района (САР) Гонконг в Китае решительно осудило и выступило против различных необоснованных утверждений, содержащихся в докладе Комиссии по обзору экономики и безопасности между Соединенными Штатами и Китаем (USCC), передает 18 ноября агентство Синьхуа.
Утверждается, что в отчете USCC за 2021 год комиссия выдвинула необоснованные обвинения касательно Гонконга, начиная от закона о национальной безопасности в Гонконге и заканчивая деловой средой финансового центра.