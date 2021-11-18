Токио, , 07:25 — REGNUM Иммиграционное бюро Японии предлагает для компенсации острой нехватки кадров разрешить въезд в страну на постоянное жительство иностранным рабочим для ряда новых отраслей экономики. Об этом со ссылкой на источники 18 ноября сообщает газета Nikkei.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Инициатива ведомства затрагивает четырнадцать категорий, к которым, в частности, относятся специалисты сферы рыболовства, сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, ухода за пациентами медучреждений и ремонта автомобилей.

В случае одобрения инициативы, соответствующие решения могут быть приняты уже в 2022 году. В этом случае число иностранных рабочих, которые на постоянной основе проживают в Японии, может до 2026 года достигнуть 300 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая японская принцесса Мако, которая лишилась титула и после свадьбы стала обычной гражданкой, покинула родину и вместе с супругом вылетела в США.

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