Токио, 18 ноября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Иммиграционное бюро Японии предлагает для компенсации острой нехватки кадров разрешить въезд в страну на постоянное жительство иностранным рабочим для ряда новых отраслей экономики. Об этом со ссылкой на источники 18 ноября сообщает газета Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Инициатива ведомства затрагивает четырнадцать категорий, к которым, в частности, относятся специалисты сферы рыболовства, сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, ухода за пациентами медучреждений и ремонта автомобилей.

В случае одобрения инициативы, соответствующие решения могут быть приняты уже в 2022 году. В этом случае число иностранных рабочих, которые на постоянной основе проживают в Японии, может до 2026 года достигнуть 300 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая японская принцесса Мако, которая лишилась титула и после свадьбы стала обычной гражданкой, покинула родину и вместе с супругом вылетела в США.