Пекин, , 07:25 — REGNUM Член Госсовета КНР Ван Юн подчеркнул 16 ноября важность усилий по обеспечению равных условий на китайском рынке и призвал к глобальному антимонопольному сотрудничеству, сообщает агентство Синьхуа.

Член Государственного совета КНР Ван Юн и приволжский полпред Игорь Комаров Cap.ru

Ван сделал эти замечания, выступая на VII Международной конференции БРИКС по вопросам конкуренции в Пекине. Он отдал должное настойчивости Китая в реформировании своего механизма антимонопольного надзора и проведении проверок добросовестной конкуренции, что помогает защищать законные права и интересы субъектов рынка и потребителей.

По словам Вана, страна продолжит усиливать регулирование в ключевых областях, чтобы создать равные условия для всех участников рынка. Ван также призвал страны БРИКС реализовать консенсус, достигнутый на 13-м саммите БРИКС, координировать политику в области конкуренции и углублять трансграничное антимонопольное сотрудничество.

Он добавил, что необходимо также приложить совместные усилия для поиска новых методов регулирования цифровой экономики и уточнения международных правил конкуренции.