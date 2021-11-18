Оренбург, 18 ноября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Оренбургскую области доставлена партия новых автобусов для школ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Permkrai.ru Школьные автобусы

Новый транспорт поступит в 30 муниципальных образований. Автобусы предназначены для 67 школ и четырех интернатов. Школьный автопарк пополнился 44 «ГАЗами» и 32 «ПАЗами».

Источником финансирования стал федеральный бюджет. Из него выделялось 160 млн рублей.

Добавим, в Оренбуржье 40% школьников проживают в сельской местности, 78% школ — сельские. В ближайшие два года региональное правительство планирует закупить еще 180 единиц транспорта.