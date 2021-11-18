Токио, 18 ноября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Информацию о том, что США якобы призвали Японию высвободить часть своих нефтяных резервов для стабилизации энергетического рынка, пока отказываются комментировать японские власти. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно 18 ноября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Вместе с тем чиновник отметил, что руководство государства будет прилагать все усилия для улучшения ситуации на топливном секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что власти США обратились к Японии, Индии, Китаю и Южной Корее с призывом высвободить часть своих стратегических запасов для снижения цен на этот вид топлива и восстановления экономики.