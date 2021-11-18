Ульяновск, 18 ноября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Ульяновская область вошла в топ-3 в Приволжском федеральном округе по трём направлениям налоговых поступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным властей, в январе — октябре 2021 года Ульяновская область заняла лидирующие позиции в Поволжье по темпам роста поступлений НДФЛ, единого сельскохозяйственного и земельного налогов.

Исполняющая обязанности главы областного минфина Наталья Брюханова отмечает, что в рейтинге регионов Поволжья по поступлению НДФЛ регион занимает вторую строчку с темпом роста 112% при среднеокружном уровне 111,7%. В бюджет в январе — октябре поступило 14,9 млрд рублей НДФЛ. Для сравнения, в январе — октябре 2020 года получено 13,3 млрд рублей и Ульяновская область занимала по данному показателю пятое месте в Поволжье.

«По показателю НДФЛ наша область поднялась за счёт проводимой работы в соответствии с поручением губернатора Ульяновской области Алексея Русских по росту уровня зарплат», — сказала Наталья Брюханова.

Ульяновская область также заняла второе место по увеличению единого сельскохозяйственного налога: за указанный период он вырос более чем в два раза при среднеокружном темпе 189,7%. Всего получено 132 млн рублей, в то время как в 2020 году поступило 54,7 млн рублей и Ульяновская область занимала шестую строчку в округе.

Также второе место область занимает по земельному налогу с темпом 116,8% при среднеокружном 100,9%. За десять месяцев область получила 721,2 млн рублей, в то время как в январе — октябре 2020 года — 617,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что регион получит дополнительно 1 млрд рублей на выплату заработной платы работникам бюджетникам. Этого удалось добиться по итогам переговоров с Минфином России. Переговоры продолжаются. По словам главы региона, нужен ещё 1 млрд рублей на выплату зарплаты и «по целому ряду жизненно важных направлений».