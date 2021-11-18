Пекин, 18 ноября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Китайская академия наук (CAS) пополнилась еще 65 новыми членами-академика, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

Уильям Хогарт. Ученые на лекции

Одно из ведущих академических учреждений Китая объявило 18 ноября об том, что 65 ученых были избраны новыми членами CAS. После выборов общее число академиков CAS достигло 860 человек.

Кроме того, 25 ученых были избраны иностранными членами академии, в результате чего число иностранных академиков CAS достигло 129 человек. Напомним, что Китайская академия инженерии также избрала 84 новых членов.